Суд лишил военного свободы, который 4 раза совершил СЗЧ

Решение судьи. Фото: Freepik

Солдат ВСУ четыре раза самовольно сбегал из воинской части, чтобы заработать деньги на жизнь. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, контрактник Александр Т. в период с июня 2023 года по октябрь 2024 года четыре раза самовольно покидал воинскую часть. Время его отсутствия варьировалось: иногда это длилось несколько недель, иногда — месяцы. В результате в отношении него открыли уголовное производство по факту самовольного оставления части.

В суде Александр Т. объяснил, что во время выполнения боевого задания получил ранение, после чего проходил лечение и реабилитацию. Вернувшись в часть, он выяснил, что его вывели вне штата, а начисление денежного обеспечения сократили до минимальных 615 грн в месяц. Солдат подчеркивал, что причиной его отсутствия были финансовые трудности, а не уклонение от службы.

"Поскольку эта сумма мизерная, то вынужден был зарабатывать на жизнь, из-за чего оставлял воинскую часть, а затем снова возвращался. Направление на ВВК ему не давали, но и не включали в штат части. Командование воинской части утверждало, что никто им платить не будет, за исключением пребывания в зоне боевых действий", — говорится в приговоре.

Он также выразил готовность и в дальнейшем выполнять воинские обязанности. Во время судебного разбирательства прокурор подтвердил факт начисления 615 грн как единственной выплаты после его ранения.

Решение суда

"Учитывая установленные судом факты, послужившие основанием для оставления воинской части обвиняемым, суд признает, что командованием воинской части такие конституционные права последнего были нарушены, в связи с чем считает целесообразным отреагировать отдельным постановлением", — указано в приговоре.

Судья Франковского районного суда Львова, Василий Кузь, тщательно проанализировал все материалы дела и аргументы сторон. При принятии решения он учел, что обвиняемый сотрудничал во время досудебного следствия, не уклонялся от ответственности и каждый раз самостоятельно возвращался в воинскую часть.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако приговор еще может быть обжалован в установленном порядке. До вступления его в законную силу обвиняемого освободили из-под стражи.

Напомним, недавно мы сообщали, что водитель взвода обеспечения батальона логистики одной из воинских частей ушел в СОЧ. За это ему присудили пять лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что военный из Одессы Сергей Гнездилов, который в сентябре 2024 года публично объявил, что идет в СВЧ, сейчас возвращается в ряды ВСУ. Мужчину выпустили из-под стражи, а уголовное производство закрыли.