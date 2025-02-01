Суд позбавив військового волі, який 4 рази скоїв СЗЧ

Рішення судді. Фото: Freepik

Солдат ЗСУ чотири рази самовільно втікав з військової частини, щоб заробити гроші на життя. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, контрактник Олександр Т. у період з червня 2023 року по жовтень 2024 року чотири рази самовільно покидав військову частину. Час його відсутності варіювався: іноді це тривало кілька тижнів, інколи — місяці. Внаслідок цього щодо нього відкрили кримінальне провадження за фактом самовільного залишення частини.

У суді Олександр Т. пояснив, що під час виконання бойового завдання отримав поранення, після чого проходив лікування та реабілітацію. Повернувшись до частини, він з’ясував, що його вивели за штат, а нарахування грошового забезпечення скоротили до мінімальних 615 грн на місяць. Солдат наголошував, що причиною його відсутності були фінансові труднощі, а не ухилення від служби.

"Оскільки ця сума є мізерною, то змушений був заробляти на життя, через що залишав військову частину, а відтак знову повертався. Скерування на ВЛК йому не давали, але й не включали в штат частини. Командування військової частин стверджувало, що ніхто їм платити не буде, за виключенням перебування в зоні бойових дій", — йдеться у вироку.

Він також висловив готовність і надалі виконувати військові обов’язки. Під час судового розгляду прокурор підтвердив факт нарахування 615 грн як єдиної виплати після його поранення.

Рішення суду

"Зважаючи на встановлені судом факти, що стали підставою для залишення військової частини обвинуваченим, суд визнає, що командуванням військової частини такі конституційні права останнього було порушено, у зв’язку з чим вважає за доцільне відреагувати окремою ухвало", — вказано у вироку.

Суддя Франківського районного суду Львова, Василь Кузь, ретельно проаналізував усі матеріали справи та аргументи сторін. При ухваленні рішення він врахував, що обвинувачений співпрацював під час досудового слідства, не ухилявся від відповідальності та щоразу самостійно повертався до військової частини.

Враховуючи всі обставини, суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Однак вирок ще може бути оскаржений у встановленому порядку. До набрання ним законної сили обвинуваченого звільнили з-під варти.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що водій взводу забезпечення батальйону логістики однієї з військових частин пішов у СЗЧ. За це йому присудили п'ять років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що військовий з Одеси Сергій Гнезділов, який у вересні 2024 року публічно оголосив, що іде в СЗЧ, наразі повертається до лав ЗСУ. Чоловіка випустили з-під варти, а кримінальне провадження закрили.