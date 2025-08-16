Видео
Военный дал взятку за оставление в тылу — какой приговор суда

Военный дал взятку за оставление в тылу — какой приговор суда

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 10:02
В Полтавской области военный дал взятку, чтобы остаться в тылу — что решил суд
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Полтавской области военный дал взятку для оставления в тылу. Он заплатил 255 тысяч гривен, чтобы остаться в тылу. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Фигурант занимает должность начальника отдела хранения горючего и технического имущества одной из воинских частей. В приговоре говорится, что в апреле 2024 года его жена пополнила карту военного должностного лица на сумму 235 тысяч гривен. Она сделала это по указаниям мужа.

Средства были переданы в качестве взятки, чтобы командир оставил фигуранта в тылу и не направлял в боевые подразделения. Кроме того, еще 20 тысяч гривен военный перечислил посреднику за влияние на решение. Общая сумма взятки составила 255 тысяч гривен.

Впоследствии командир принял решение оставить военного в тылу.

Во время судебного заседания фигурант полностью признал свою вину.

Что решил суд

Военного признали виновным в передаче взятки с целью воздействия на военного чиновника. Ему назначили штраф в размере 35 700 грн.

Напомним, в Харькове военный поджег автомобиль соседа, который его раздражал. Суд признал его виновным и назначил наказание.

А в Винницкой области объявили приговор мужчине за уклонение от призыва на военную службу.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
