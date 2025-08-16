В Полтавской области военный дал взятку, чтобы остаться в тылу — что решил суд

Военный дал взятку за оставление в тылу — какой приговор суда
В Полтавской области военный дал взятку для оставления в тылу. Он заплатил 255 тысяч гривен, чтобы остаться в тылу. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Фигурант занимает должность начальника отдела хранения горючего и технического имущества одной из воинских частей. В приговоре говорится, что в апреле 2024 года его жена пополнила карту военного должностного лица на сумму 235 тысяч гривен. Она сделала это по указаниям мужа.
Средства были переданы в качестве взятки, чтобы командир оставил фигуранта в тылу и не направлял в боевые подразделения. Кроме того, еще 20 тысяч гривен военный перечислил посреднику за влияние на решение. Общая сумма взятки составила 255 тысяч гривен.
Впоследствии командир принял решение оставить военного в тылу.
Во время судебного заседания фигурант полностью признал свою вину.
Что решил суд
Военного признали виновным в передаче взятки с целью воздействия на военного чиновника. Ему назначили штраф в размере 35 700 грн.
Напомним, в Харькове военный поджег автомобиль соседа, который его раздражал. Суд признал его виновным и назначил наказание.
А в Винницкой области объявили приговор мужчине за уклонение от призыва на военную службу.
Читайте Новини.LIVE!