На Полтавщині військовий дав хабар, аби залишитися в тилу — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Полтавській області військовий дав хабар для залишення в тилу. Він заплатив 255 тисяч гривень, аби залишитися в тилу. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Фігурант обіймає посаду начальника відділу зберігання пального та технічного майна однієї з військових частин. У вироку йдеться, що у квітні 2024 року його дружина поповнила карту військової службової особи на суму 235 тисяч гривень. Вона зробила це за вказівками чоловіка.

Кошти були передані як хабар, аби командир залишив фігуранта у тилу та не направляв у бойові підрозділи. Крім того, ще 20 тисяч гривень військовий перерахував посереднику за вплив на рішення. Загальна сума хабаря становила 255 тисяч гривень.

Згодом командир ухвалив рішення залишити військового в тилу.

Під час судового засідання фігурант повністю визнав свою провину.

Що вирішив суд

Військового визнали винним у передачі хабаря з метою впливу на військового посадовця. Йому призначили штраф у розмірі 35 700 грн.

