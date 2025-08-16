Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військовий дав хабар за залишення в тилу — який вирок суду

Військовий дав хабар за залишення в тилу — який вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 10:02
На Полтавщині військовий дав хабар, аби залишитися в тилу — що вирішив суд
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Полтавській області військовий дав хабар для залишення в тилу. Він заплатив 255 тисяч гривень, аби залишитися в тилу. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Фігурант обіймає посаду начальника відділу зберігання пального та технічного майна однієї з військових частин. У вироку йдеться, що у квітні 2024 року його дружина поповнила карту військової службової особи на суму 235 тисяч гривень. Вона зробила це за вказівками чоловіка.

Кошти були передані як хабар, аби командир залишив фігуранта у тилу та не направляв у бойові підрозділи. Крім того, ще 20 тисяч гривень військовий перерахував посереднику за вплив на рішення. Загальна сума хабаря становила 255 тисяч гривень.

Згодом командир ухвалив рішення залишити військового в тилу. 

Під час судового засідання фігурант повністю визнав свою провину. 

Що вирішив суд

Військового визнали винним у передачі хабаря з метою впливу на військового посадовця. Йому призначили штраф у розмірі 35 700 грн.

Нагадаємо, у Харкові військовий підпалив автомобіль сусіда, яке його дратувало. Суд визнав його винним та призначив покарання.

А у Вінницькій області оголосили вирок чоловіку за ухилення від призову на військову службу. 

хабар гроші Полтавська область мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації