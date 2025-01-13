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Военный эксперт объяснил, почему мобилизация с 18 лет неуместна

13 января 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Почему нет смысла снижать мобилизационный возраст — объяснение от военного эксперта Александра Коваленко
Военный эксперт Александр Коваленко. Фото: m.zerkalo.az
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На фронте существенных изменений от уменьшения мобилизационного возраста не будет. А вот для страны решение о мобилизации юношей в возрасте от 18 лет может обернуться демографической катастрофой.

Такое мнение в воскресенье, 12 января, высказал военный эксперт Александр Коваленко.

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По мнению Коваленко, говоря о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине, будущая администрация Дональда Трампа пытается оправдать сокращение военной помощи. Даже если бы Украина прислушалась к этому совету, на поле боя эффект от этого был бы вряд ли. К тому же дополнительным военным понадобилось бы соответствующее оснащение и вооружение, без которых ста тысяч пехотинцев хватило бы не более чем на четыре месяца.

"Допустим, мобилизуют сто тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые со своей стороны должны быть укомплектованы танками — 1 375, ББМ — 4 125, артиллерией — 1 500 и так далее. Вопрос: откуда это все у Украины, если от США мы получили напрямую только 31 танк М1А1? Мистер Трамп передаст для комплектации 125 батальонов 1 375 M1A1 Abrams, пылящихся на складах в количестве более 5 500 единиц при более чем 2 500, находящихся в строю?" — поделился своими соображениями военный эксперт.

Также он добавил, что снижать мобилизационный возраст нет необходимости, потому что Украина еще не использовала мобилизационный ресурс в возрасте от 25 лет.

"Методы привлечения добровольцев 25+ намного сложнее банального словоблудия и болтовни о мобилизации 18+. В первую очередь — финансовая мотивация для повышения уровня мобилизации. Но вряд ли Майкл Уолтц будет ратовать за то, чтобы Украине выделили миллиард долларов на финансирование разовых выплат добровольцам в размере десяти тысяч долларов", — подытожил Коваленко.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить. По его мнению, таким образом удастся привлечь в армию большее количество мужчин.

Также мы сообщали, что по состоянию на конец 2024 года мобилизационный ресурс в Украине составлял 3,7 миллиона человек. В случае снижения мобилизационного возраста до 18 лет к войску могут присоединиться около 1,68 миллиона юношей.

армия мобилизация война в Украине военнослужащие фронт ситуация на фронте

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