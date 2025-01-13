Чому немає сенсу знижувати мобілізаційний вік — пояснення від військового експерта Олександра Коваленка

Військовий експерт Олександр Коваленко. Фото: m.zerkalo.az

На фронті суттєвих змін від зниження мобілізаційного віку не буде. А от для країни рішення щодо мобілізації юнаків віком від 18 років може обернутися демографічною катастрофою.

Таку думку в неділю, 12 січня, висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

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На думку Коваленка, кажучи про необхідність знизити мобілізаційний вік в Україні, майбутня адміністрація Дональда Трампа намагається виправдати скорочення військової допомоги. Навіть якби Україна прислухалася до цієї поради, на полі бою ефект від цього був би навряд чи. До того ж додатковим військовим знадобилося б відповідне оснащення й озброєння, без яких ста тисяч піхотинців вистачило б не більш ніж на чотири місяці.

"Припустимо, мобілізують сто тисяч осіб. Це приблизно 125 батальйонів, які зі свого боку мають бути укомплектовані танками — 1 375, ББМ — 4 125, артилерією — 1 500 і так далі. Питання: звідки це все в України, якщо від США ми отримали безпосередньо тільки 31 танк М1А1? Містер Трамп передасть для комплектації 125 батальйонів 1 375 M1A1 Abrams, що припадають пилом на складах у кількості понад 5 500 одиниць при більш ніж 2 500, що перебувають у строю?" — поділився своїми міркуваннями військовий експерт.

Також він додав, що знижувати мобілізаційний вік немає необхідності, тому що Україна ще не використала мобілізаційний ресурс віком від 25 років.

"Методи залучення добровольців 25+ набагато складніше за банальне словоблуддя і балаканину про мобілізацію 18+. Насамперед — фінансова мотивація для підвищення рівня мобілізації. Але навряд чи Майкл Волтц буде ратувати за те, щоб Україні виділили мільярд доларів на фінансування разових виплат добровольцям у розмірі десяти тисяч доларів", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити. На його думку, таким чином вдасться залучити до війська більшу кількість чоловіків.

Також ми повідомляли, що станом на кінець 2024 року мобілізаційний ресурс в Україні становив 3,7 мільйона людей. У разі зниження мобілізаційного віку до 18 років до війська можуть доєднатися близько 1,68 мільйона юнаків.