Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Военный юрист назвал количество лиц, которых мобилизуют ежедневно

Военный юрист назвал количество лиц, которых мобилизуют ежедневно

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 23:55
обновлено: 00:00
Сколько людей мобилизуют ежедневно - данные от юриста
Военный юрист Тарас Боровский. Фото: кадр из видео

В Украине ежедневно проходят мобилизацию примерно тысяча граждан. Это составляет приблизительно 30 тысяч человек ежемесячно.

Об этом сообщил военный юрист Тарас Боровский в эфире программы "Вечір.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Сколько людей мобилизуют ежедневно

По словам юриста, процесс мобилизации иногда сопровождается нарушениями прав военнообязанных, однако такие случаи не являются системными.

"Даже когда мы покупаем в супермаркете помидоры, иногда наши права могут быть нарушены", — привел пример Боровский, подчеркнув, что проблемы во время мобилизации — скорее исключение, чем правило.

Юрист также отметил, что в сети регулярно появляются видео с так называемыми "бусификациями" — случаями, когда мужчин задерживают на улице для вручения повесток. По его словам, подобные видео публикуют в среднем 5-7 раз в неделю.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли группы оповещений ТЦК заходить на частные территории.

Добавим, мы сообщали о том, что для работников ТЦК из групп оповещений ввели обязательное ношение боди-камер с 1 сентября 2025 года.

военный учет мобилизация ТЦК и СП юрист
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации