Сколько людей мобилизуют ежедневно - данные от юриста

Военный юрист назвал количество лиц, которых мобилизуют ежедневно
В Украине ежедневно проходят мобилизацию примерно тысяча граждан. Это составляет приблизительно 30 тысяч человек ежемесячно.
Об этом сообщил военный юрист Тарас Боровский в эфире программы "Вечір.LIVE".
Сколько людей мобилизуют ежедневно
По словам юриста, процесс мобилизации иногда сопровождается нарушениями прав военнообязанных, однако такие случаи не являются системными.
"Даже когда мы покупаем в супермаркете помидоры, иногда наши права могут быть нарушены", — привел пример Боровский, подчеркнув, что проблемы во время мобилизации — скорее исключение, чем правило.
Юрист также отметил, что в сети регулярно появляются видео с так называемыми "бусификациями" — случаями, когда мужчин задерживают на улице для вручения повесток. По его словам, подобные видео публикуют в среднем 5-7 раз в неделю.
