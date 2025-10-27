Сколько людей мобилизуют ежедневно - данные от юриста

Военный юрист Тарас Боровский. Фото: кадр из видео

В Украине ежедневно проходят мобилизацию примерно тысяча граждан. Это составляет приблизительно 30 тысяч человек ежемесячно.

Об этом сообщил военный юрист Тарас Боровский в эфире программы "Вечір.LIVE".

Сколько людей мобилизуют ежедневно

По словам юриста, процесс мобилизации иногда сопровождается нарушениями прав военнообязанных, однако такие случаи не являются системными.

"Даже когда мы покупаем в супермаркете помидоры, иногда наши права могут быть нарушены", — привел пример Боровский, подчеркнув, что проблемы во время мобилизации — скорее исключение, чем правило.

Юрист также отметил, что в сети регулярно появляются видео с так называемыми "бусификациями" — случаями, когда мужчин задерживают на улице для вручения повесток. По его словам, подобные видео публикуют в среднем 5-7 раз в неделю.

