Головна Мобілізація Військовий юрист назвав кількість осіб, яких мобілізують щодня

Військовий юрист назвав кількість осіб, яких мобілізують щодня

Дата публікації: 27 жовтня 2025 23:55
Оновлено: 00:00
Скільки людей мобілізують щодня - дані від юриста
Військовий юрист Тарас Боровський. Фото: кадр з відео

В Україні щодня проходять мобілізацію приблизно тисяча громадян. Це становить близько 30 тисяч осіб щомісяця.

Про це повідомив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Читайте також:

Скільки людей мобілізують щодня

За словами правника, процес мобілізації іноді супроводжується порушеннями прав військовозобов’язаних, однак такі випадки не є системними.

"Навіть коли ми купуємо в супермаркеті помідори, інколи наші права можуть бути порушені", — навів приклад Боровський, підкресливши, що проблеми під час мобілізації — радше виняток, ніж правило.

Юрист також зазначив, що в мережі регулярно з’являються відео з так званими "бусифікаціями" — випадками, коли чоловіків затримують на вулиці для вручення повісток. За його словами, подібні відео публікують у середньому 5–7 разів на тиждень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть групи оповіщень ТЦК заходити на приватні території.

Додамо, ми повідомляли про те, що для працівників ТЦК з груп оповіщень запровадили обовʼязкове носіння боді-камер з 1 вересня 2025 року.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП війна юрист
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
