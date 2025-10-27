Скільки людей мобілізують щодня - дані від юриста

Військовий юрист назвав кількість осіб, яких мобілізують щодня
В Україні щодня проходять мобілізацію приблизно тисяча громадян. Це становить близько 30 тисяч осіб щомісяця.
Про це повідомив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі програми "Вечір.LIVE".
Скільки людей мобілізують щодня
За словами правника, процес мобілізації іноді супроводжується порушеннями прав військовозобов’язаних, однак такі випадки не є системними.
"Навіть коли ми купуємо в супермаркеті помідори, інколи наші права можуть бути порушені", — навів приклад Боровський, підкресливши, що проблеми під час мобілізації — радше виняток, ніж правило.
Юрист також зазначив, що в мережі регулярно з’являються відео з так званими "бусифікаціями" — випадками, коли чоловіків затримують на вулиці для вручення повісток. За його словами, подібні відео публікують у середньому 5–7 разів на тиждень.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть групи оповіщень ТЦК заходити на приватні території.
Додамо, ми повідомляли про те, що для працівників ТЦК з груп оповіщень запровадили обовʼязкове носіння боді-камер з 1 вересня 2025 року.
