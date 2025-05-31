Суд признал виновным военного, который за деньги предлагал помощь уклонистам

Боец ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Хмельницкий горрайонный суд вынес решение в отношении 52-летнего военнослужащего, признав его виновным в преступлении, связанном с организацией схемы уклонения от мобилизации. За деньги он предлагал уклонистам свои услуги.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый, будучи главным сержантом и заместителем председателя общественной организации ветеранов АТО, обещал мужчинам призывного возраста обеспечить отсрочку от военной службы или прохождения ВВК с гарантией службы в небоевых подразделениях. За свою помощь он получал взятки в размере от 2000 до 5000 долларов США.

Мужчину задержали в феврале 2025 года во время получения взятки в размере 3000 долларов США. Он признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Судья учитывая признание вины обвиняемым, вынес приговор по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием), назначив штраф в размере 124 933 гривен. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что на Львовщине военнослужащего признали виновным в халатном отношении к своим обязанностям. Начислял премии бойцам за пьянство.

А Городокский районный суд принял решение в отношении военного, который самовольно оставил воинскую часть. За это он получил тюремный срок.