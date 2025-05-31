Суд визнав винним військового, який за гроші пропонував допомогу ухилянтам

Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Хмельницький міськрайонний суд виніс рішення щодо 52-річного військовослужбовця, визнавши його винним у злочині, пов'язаному з організацією схеми ухилення від мобілізації. За гроші він пропонував ухилянтам свої послуги.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений, бувши головним сержантом та заступником голови громадської організації ветеранів АТО, обіцяв чоловікам призовного віку забезпечити відстрочку від військової служби або проходження ВЛК з гарантією служби в небойових підрозділах. За свою допомогу він отримував хабарі в розмірі від 2000 до 5000 доларів США.

Чоловіка затримали у лютому 2025 року під час отримання хабаря в розмірі 3000 доларів США. Він визнав свою провину та розкаявся.

Рішення суду

Суддя враховуючи визнання провини обвинуваченим, виніс вирок за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), призначивши штраф у розмірі 124 933 гривень. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялось що на Львівщині військовослужбовця визнали винним у недбалому ставленні до своїх обов’язків. Нараховував премії бійцям за пияцтво.

А Городоцький районний суд ухвалив рішення щодо військового, який самовільно залишив військову частину. За це він отримав тюремний термін.