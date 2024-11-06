Реестр ветеранов – как внести данные погибшего военного

Ветераны русско-украинской войны. Фото: "Вежа"

Единый реестр ветеранов был создан для того, чтобы иметь всю информацию о тех, кто принимал участие в защите Украины от российской агрессии. Если же данные о каком-нибудь ветеране не внесены в этот реестр, то он или его семья должны обратиться в орган местного самоуправления.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Все участники российско-украинской войны должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Этот реестр находится в ведении Министерства по делам ветеранов.

Родственники погибшего осенью 2022 военнослужащего обратились к юристам со своей проблемой — они выяснили в Минветеранов, что информация о гражданине до сих пор не внесена в Реестр ветеранов.

Куда обращаться для уточнения информации

"Субъектами, обеспечивающими в пределах своих полномочий предоставление сведений в Реестр, центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления", — отметил Владислав Дерий.

Он посоветовал обратиться в орган местного самоуправления, орган исполнительной власти по месту жительства относительно представления в Минветеранов информации о погибшем родственнике.

Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных.

Также мы писали о финансовой помощи ветеранам войны на открытие собственного бизнеса.