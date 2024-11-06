Реестр ветеранов – как внести данные погибшего военного

Военный не внесен в Реестр ветеранов — куда обращаться
Единый реестр ветеранов был создан для того, чтобы иметь всю информацию о тех, кто принимал участие в защите Украины от российской агрессии. Если же данные о каком-нибудь ветеране не внесены в этот реестр, то он или его семья должны обратиться в орган местного самоуправления.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.
Единый реестр ветеранов
Все участники российско-украинской войны должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.
Этот реестр находится в ведении Министерства по делам ветеранов.
Родственники погибшего осенью 2022 военнослужащего обратились к юристам со своей проблемой — они выяснили в Минветеранов, что информация о гражданине до сих пор не внесена в Реестр ветеранов.
Куда обращаться для уточнения информации
"Субъектами, обеспечивающими в пределах своих полномочий предоставление сведений в Реестр, центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления", — отметил Владислав Дерий.
Он посоветовал обратиться в орган местного самоуправления, орган исполнительной власти по месту жительства относительно представления в Минветеранов информации о погибшем родственнике.
Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных.
Также мы писали о финансовой помощи ветеранам войны на открытие собственного бизнеса.
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