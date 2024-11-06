Реєстр ветеранів — як внести дані загиблого військового

Ветерани російсько-української війни. Фото: "Вежа"

Єдиний реєстр ветеранів був створений для того, аби мати усю інформацію про тих, хто брав участь у захисті України від російської агресії. Якщо ж дані про якогось ветерана не внесені у цей реєстр, то він чи його родина мають звернутися до органу місцевого самоврядування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Єдиний реєстр ветеранів

Усі учасники російсько-української війни мають бути занесені у Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Цей реєстр перебуває у підпорядкування Міністерства у справах ветеранів.

Родичі загиблого восени 2022 року військовослужбовця звернулися до юристів зі своєю проблемою — вони з’ясували у Мінветеранів, що інформація про громадянина досі не внесена у Реєстр ветеранів.

Куди звертатися для уточнення інформації

"Суб’єктами, що забезпечують у межах своїх повноважень надання відомостей до Реєстру, є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування", — зазначив Владислав Дерій.

Тож він порадив звернутися до органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади за місцем проживання щодо подання до Мінветеранів інформації про загиблого родича.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових.

Також ми писали про фінансову допомогу ветеранам війни на відкриття власного бізнесу.