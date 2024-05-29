Мобилизация в Украине 2024 — что ждет мужчин после обновления данных

Военный учет в Украине — к чему готовиться мужчинам, уже обновившим данные
Согласно новому закону о мобилизации в Украине, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Параллельно для таких лиц готовят ряд новшеств.
К чему следует готовиться и что ждет военнообязанных украинцев, которые уже обновили данные, рассказываем далее в материале.
Что будет после обновления военно-учетных данных
Как рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV, после обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию. ВВК необходимо будет пройти, даже если у мужчины есть отсрочка.
"Оно придет не всем (направление на ВВК. — Ред.), и не в приложении придет, а по месту жительства как повестка. И человек уже проходит ВВК", — пояснил спикер Минобороны.
Лазуткин добавил, что, конечно, несколько миллионов человек не будут одновременно направлены на медкомиссию, однако этот процесс будет происходить, чтобы был качественный учет военнообязанных, резервистов и призывников.
Следует заметить, что мужчины, не имеющие отсрочку от мобилизации или не являющиеся забронированными работниками, в дальнейшем могут получить мобилизационное распоряжение (боевую повестку), то есть быть мобилизованными в ряды ВСУ.
Затем их ждет базовая военная подготовка, а также обучение по военной специальности. Не имеющие военного опыта проходят обучение в учебных частях в течение 1-3 месяцев. В случае необходимости мужчин могут отправить на обучение за границу. Только после этого лицо может быть направлено на фронт.
К каким нововведениям следует быть готовыми
В Украине уже работает ряд изменений по правилам мобилизации. В частности, военнообязанные мужчины должны носить с собой военно-учетный документ (приписное удостоверение, военный билет или временный вид призывника).
На данный момент документ из приложения ''Резерв+'' не является полноценным, но с 18 июня в Минобороны рассматривают возможность запуска цифрового кода в приложении ''Резерв+', который сможет заменить бумажный документ. Чтобы это произошло, Кабинет Министров Украины должен принять соответствующее постановление.
Также следует готовиться к следующим изменениям в мобилизационные процессы в Украине:
- Электронные направления на ВВК, которые будут осуществляться ТЦК поэтапно и по необходимости.
- С 18 июля 2024 года повестки будут доставляться по почте. Документ будет считаться надлежащим образом врученным, даже если человек отказался или не находился по месту жительства.
- По постановлению Кабмина работодателей обяжут вручать повестки своим работникам и обеспечивать их прибытие в ТЦК после распоряжения от районной, городской госадминистрации или ТЦК. Также их обяжут безотлагательно информировать ТЦК о работниках, которые отказались от получения повесток или уволились.
Следует отметить, что власть в Украине ежедневно работает над усовершенствованием процесса мобилизации и ведения военного учета. Поэтому, не исключено, что в этом году количество нововведений будет только увеличиваться. Именно поэтому военнообязанным следует внимательно следить за новостями.
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