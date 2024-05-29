Мобилизация в Украине 2024 — что ждет мужчин после обновления данных

Военнообязанные мужчины обновляют данные в ТЦК. Скриншот с видео на Youtube

Согласно новому закону о мобилизации в Украине, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Параллельно для таких лиц готовят ряд новшеств.

К чему следует готовиться и что ждет военнообязанных украинцев, которые уже обновили данные, рассказываем далее в материале.

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Что будет после обновления военно-учетных данных

Как рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV, после обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию. ВВК необходимо будет пройти, даже если у мужчины есть отсрочка.

"Оно придет не всем (направление на ВВК. — Ред.), и не в приложении придет, а по месту жительства как повестка. И человек уже проходит ВВК", — пояснил спикер Минобороны.

Лазуткин добавил, что, конечно, несколько миллионов человек не будут одновременно направлены на медкомиссию, однако этот процесс будет происходить, чтобы был качественный учет военнообязанных, резервистов и призывников.

Следует заметить, что мужчины, не имеющие отсрочку от мобилизации или не являющиеся забронированными работниками, в дальнейшем могут получить мобилизационное распоряжение (боевую повестку), то есть быть мобилизованными в ряды ВСУ.

Затем их ждет базовая военная подготовка, а также обучение по военной специальности. Не имеющие военного опыта проходят обучение в учебных частях в течение 1-3 месяцев. В случае необходимости мужчин могут отправить на обучение за границу. Только после этого лицо может быть направлено на фронт.

Мобилизированные мужчины в ТЦК. Фото: Краматорский районный ТЦК и СП/Facebook

К каким нововведениям следует быть готовыми

В Украине уже работает ряд изменений по правилам мобилизации. В частности, военнообязанные мужчины должны носить с собой военно-учетный документ (приписное удостоверение, военный билет или временный вид призывника).

На данный момент документ из приложения ''Резерв+'' не является полноценным, но с 18 июня в Минобороны рассматривают возможность запуска цифрового кода в приложении ''Резерв+', который сможет заменить бумажный документ. Чтобы это произошло, Кабинет Министров Украины должен принять соответствующее постановление.

Также следует готовиться к следующим изменениям в мобилизационные процессы в Украине:

Электронные направления на ВВК, которые будут осуществляться ТЦК поэтапно и по необходимости. С 18 июля 2024 года повестки будут доставляться по почте. Документ будет считаться надлежащим образом врученным, даже если человек отказался или не находился по месту жительства. По постановлению Кабмина работодателей обяжут вручать повестки своим работникам и обеспечивать их прибытие в ТЦК после распоряжения от районной, городской госадминистрации или ТЦК. Также их обяжут безотлагательно информировать ТЦК о работниках, которые отказались от получения повесток или уволились.

Следует отметить, что власть в Украине ежедневно работает над усовершенствованием процесса мобилизации и ведения военного учета. Поэтому, не исключено, что в этом году количество нововведений будет только увеличиваться. Именно поэтому военнообязанным следует внимательно следить за новостями.

Ранее мы писали, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК.

Напомним, мы сообщали, кого сразу после прихода в ТЦК и СП направят на ВВК.

Также мы информировали, что будет, если удалить приложение ''Резерв+'' с телефона.