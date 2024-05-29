Мобілізація в Україні 2024 — що чекає на чоловіків після оновлення даних

Військовозобов'язані чоловіки оновлюють дані в ТЦК. Скриншот з відео на Youtube

Відповідно до нового закону про мобілізацію в Україні, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Паралельно для таких осіб готують низку нововведень.

До чого слід готуватися та що чекає на військовозобов'язаних українців, які вже оновили дані, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що буде після оновлення військово-облікових даних

Як розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію. ВЛК необхідно буде пройти, навіть якщо чоловік має відстрочку.

"Воно прийде не всім (направлення на ВЛК. — Ред.), і не в додатку прийде, а за місцем проживання, як повістка. І людина вже проходить ВЛК", — пояснив речник Міноборони.

Лазуткін додав, що, звичайно, кілька мільйонів людей не будуть водночас направлені на медкомісію, проте цей процес відбуватиметься, аби був якісний облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників.

Варто зауважити, що чоловіки, які не мають відстрочку від мобілізації або ж не є заброньованими працівниками, надалі можуть отримати мобілізаційне розпорядження (бойову повістку), тобто бути мобілізованими до лав ЗСУ.

Після на них чекає базова військова підготовка, а також навчання за військовою спеціальністю. Ті, хто не має воєнного досвіду, проходять навчання у навчальних частинах протягом 1-3 місяців. У разі потреби, чоловіків можуть відправити на навчання за кордон. Лише після цього особа може бути направлена на фронт.

Мобілізовані чоловіки у ТЦК. Фото: Краматорський районний ТЦК та СП/Facebook

До яких нововведень слід бути готовими

В Україні вже працює низка змін щодо правил мобілізації. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки повинні. носити з собою військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або ж тимчасову посвідку призовника).

Наразі витяг із застосунку ''Резерв+'' не є повноцінним документом, але від 18 червня у Міноборони розглядають можливість запуску цифрового коду в застосунку ''Резерв+'', який зможе замінити паперовий документ. Щоб це відбулося, Кабінет Міністрів України має ухвалити відповідну постанову.

Також варто готуватися до наступних змін у мобілізаційні процеси в Україні:

Електронні направлення на ВЛК, які будуть здійснюватися ТЦК поетапно та за потребою. Від 18 липня 2024 року повістки доставлятимуть поштою. Документ вважатиметься належно врученим, навіть коли людина відмовилася або ж не перебувала за місцем проживання. За постановою Кабміну роботодавців зобов’яжуть вручати повістки своїм працівникам і забезпечувати їхнє прибуття до ТЦК після розпорядження від районної, міської держадміністрації або ТЦК. Також їх зобов'яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток або звільнилися.

Варто зауважити, що влада в Україні щодня працює над удосконаленням процесу мобілізації та ведення військового обліку. Тож, цілком імовірно, що впродовж цього року кількість нововведень тільки більшатиме. Саме тому військовозобов'язаним варто уважно стежити за новинами.

Раніше ми писали, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого одразу після приходу до ТЦК та СП скерують на ВЛК.

Також ми інформували, що буде, якщо видалити застосунок ''Резерв+'' з телефону.