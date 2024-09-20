Новые правила военного учета за границей - можно ли это сделать онлайн

Военный учет из-за границы — можно ли дистанционно получить военный документ
Граждане Украины, находящиеся за границей, могут столкнуться с проблемами при получении консульских услуг, если у них нет военно-учетного документа. Есть вариант с приложением "Резерв+", но если в нем будут проблемы, то, скорее всего, придется ехать в Украину получать бумажные документы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Консульские услуги — только с военными документами
После изменений в законодательстве военнообязанные находящиеся за рубежом граждане Украины столкнулись с проблемами относительно консульских услуг. Один из таких граждан обратился к юристам с вопросом — как решить вопрос и получить полноценные консульские услуги в ситуации, когда еще с 2021 года находится за границей, а в мобильном приложении "Резерв+" оказались проблемы, которые нужно исправить.
"Вряд ли это возможно без наличия действующего военно-учетного документа", — пояснил Юрий Айвазян.
Как исправить ошибки в "Резерв+" из-за границы
При этом, подчеркнул адвокат, получить военный документ через консульство невозможно.
"Можно попытаться подать запрос (в том числе, адвокатский) в ТЦК по поводу ошибки в "Резерв+" — потому что, на самом деле, вы стоите на учете. Тогда теоретически может подтянуться е-ВУД", — отметил юрист.
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