Новые правила военного учета за границей - можно ли это сделать онлайн

Мужчины на приеме в украинском консульстве. Фото: "Укринформ"

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут столкнуться с проблемами при получении консульских услуг, если у них нет военно-учетного документа. Есть вариант с приложением "Резерв+", но если в нем будут проблемы, то, скорее всего, придется ехать в Украину получать бумажные документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Консульские услуги — только с военными документами

После изменений в законодательстве военнообязанные находящиеся за рубежом граждане Украины столкнулись с проблемами относительно консульских услуг. Один из таких граждан обратился к юристам с вопросом — как решить вопрос и получить полноценные консульские услуги в ситуации, когда еще с 2021 года находится за границей, а в мобильном приложении "Резерв+" оказались проблемы, которые нужно исправить.

"Вряд ли это возможно без наличия действующего военно-учетного документа", — пояснил Юрий Айвазян.

Как исправить ошибки в "Резерв+" из-за границы

При этом, подчеркнул адвокат, получить военный документ через консульство невозможно.

"Можно попытаться подать запрос (в том числе, адвокатский) в ТЦК по поводу ошибки в "Резерв+" — потому что, на самом деле, вы стоите на учете. Тогда теоретически может подтянуться е-ВУД", — отметил юрист.