Нові правила військового обліку за кордоном - чи можна це зробити онлайн

Чоловіки на прийомі в українському консульстві. Фото: "Укрінформ"

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть зіткнутися з проблемами при отриманні консульських послуг, якщо вони не мають військово-облікового документу. Є варіант із застосунком "Резерв+", але якщо у ньому виявляться проблеми, то, скоріш за все, доведеться їхати в Україну отримувати паперові документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Консульські послуги — тільки з військовими документами

Після змін у законодавстві військовозобов’язані громадяни України, які перебувають за кордоном, зіткнулися з проблемами щодо консульських послуг. Один із таких громадян звернувся до юристів із питанням — як вирішити питання і отримати повноцінні консульські послуги у ситуації, коли ще з 2021 року перебуває за кордоном, а у мобільному застосунку "Резерв+" виявилися проблеми, які треба виправити.

"Навряд чи це можливо без наявності чинного військово-облікового документу", — пояснив Юрій Айвазян.

Як виправити помилки у "Резерв+" з-за кордону

При цьому, підкреслив адвокат, отримати військовий документ через консульство неможливо.

"Можна спробувати подати запит (в тому числі адвокатський) до ТЦК з приводу помилки у "Резерв+" — бо ж насправді ви стоїте на обліку. Тоді теоретично може підтягнутися е-ВОД", — зазначив юрист.