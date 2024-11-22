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Военный подделал документы, чтобы не служить — что решил суд

22 ноября 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Военный с целью уклонения от службы подделал документы об инвалидности своей матери — как его наказали
Здание Заречненского суда Ровенской области. Фото: zr.rv.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Ровенской области водитель-техник Государственной пограничной службы Украины приобрел для своей матери справку об инвалидности.

Об этом говорится в приговоре, который Заречненский районный суд Ровенской области вынес 18 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в январе текущего года фигурант воспользовался ресурсом Darknet, заказав там для своей матери фальшивые документы об инвалидности II группы. Девушка военнослужащего заплатила за поддельную справку семь тысяч долларов на криптовалютный счет. Свой заказ обвиняемый получил во второй половине февраля, а 28 февраля обратился с поддельными документами к коменданту своего подразделения. В частности, он предоставил "медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии" о том, что его мать с инвалидностью нуждается в постоянном постороннем уходе, однако намерения нарушителя разоблачили и отказались увольнять его со службы.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не отрицал, раскаялся и пообещал, что больше так не будет поступать. Военнослужащего признали виновным в уклонении от военной службы путем подделки документов и приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили это наказание одним годом испытательного срока.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одессе избрали наказание для мужчины, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика. За совершенное злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.

Также мы сообщали, что в Харькове приговорили к девяти годам лишения свободы 71-летнего мужчину, который зарезал ножом свою 47-летнюю жену. Причиной убийства стала ревность.

суд Ровенская область инвалидность уклонисты военнослужащие судебные решения

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