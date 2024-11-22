Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовий підробив документи, щоб не служити — що вирішив суд arrow

Військовий підробив документи, щоб не служити — що вирішив суд

22 листопада 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Військовий із метою ухилення від служби підробив документи про інвалідність своєї матері — як його покарали
Будівля Зарічненського суду Рівенської області. Фото: zr.rv.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Рівненській області водій-технік Державної прикордонної служби України придбав для своєї матері довідку про інвалідніст ь. Таким чоловік розраховував ухилитися від служби.

Про це йдеться у вироку, який Зарічненський районний суд Рівненської області ухвалив 18 листопада.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у січні поточного року фігурант скористався ресурсом Darknet, замовивши там для своєї матері фальшиві документи про інвалідність II групи. Дівчина військовослужбовця сплатила за підроблену довідку сім тисяч доларів на криптовалютний рахунок. Своє замовлення обвинувачений отримав у другій половині лютого, а 28 лютого звернувся з підробленими документами до коменданта свого підрозділу. Зокрема, він надав "медичний висновок лікарсько-консультативної комісії" про, що його матір з інвалідністю потребує постійного стороннього догляду, однак наміри порушника викрили та відмовилися звільняти його зі служби.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не заперечував, розкаявся та пообіцяв, що більше так не вчинятиме. Військовослужбовця визнали винним в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів й засудили до п 'яти років позбавлення волі, однак замінили це покарання одним роком іспитового строку.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одесі обрали покарання для чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика. За вчинене зловмисник проведе 15 років за ґратами. Крім того, його внесли до Єдиного реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Також ми повідомляли, що в Харкові засудили до дев'яти років позбавлення волі 71-річного чоловіка, який зарізав ножем свою 47-річну дружиною. Причиною вбивства стали ревнощі.

суд Рівненська область інвалідність ухилянти військовослужбовці судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:06 Контрактна служба у ЗСУ — як потрапити та скільки триває

01:32 Військовий підробив документи, щоб не служити — що вирішив суд

00:55 РФ може влаштувати диверсії на оборонних підприємствах США, — NYT

00:53 Гвардіола офіційно продовжив контракт з Ман Сіті

00:40 Головну лікарку Хмельницької МСЕК залишили під вартою

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

00:30 Рекрутинг для добровольців — чого не має права робити ТЦК

00:08 Синоптики попередили про холодну і мокру погоду на Харквіщині

21 листопада 2024

23:52 Внаслідок удару ЗСУ по Курщині поранено генерала КНДР, — WSJ

Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

23:40 У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ

02:06 Контрактна служба у ЗСУ — як потрапити та скільки триває

01:32 Військовий підробив документи, щоб не служити — що вирішив суд

00:55 РФ може влаштувати диверсії на оборонних підприємствах США, — NYT

00:53 Гвардіола офіційно продовжив контракт з Ман Сіті

00:40 Головну лікарку Хмельницької МСЕК залишили під вартою

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

00:30 Рекрутинг для добровольців — чого не має права робити ТЦК

00:08 Синоптики попередили про холодну і мокру погоду на Харквіщині

21 листопада 2024

23:52 Внаслідок удару ЗСУ по Курщині поранено генерала КНДР, — WSJ

23:40 У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ

23:31 В США розповіли, чи вплине удар по Дніпру на допомогу Україні

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо