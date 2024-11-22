Військовий із метою ухилення від служби підробив документи про інвалідність своєї матері — як його покарали

Будівля Зарічненського суду Рівенської області. Фото: zr.rv.court.gov.ua

У Рівненській області водій-технік Державної прикордонної служби України придбав для своєї матері довідку про інвалідніст ь. Таким чоловік розраховував ухилитися від служби.

Про це йдеться у вироку, який Зарічненський районний суд Рівненської області ухвалив 18 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у січні поточного року фігурант скористався ресурсом Darknet, замовивши там для своєї матері фальшиві документи про інвалідність II групи. Дівчина військовослужбовця сплатила за підроблену довідку сім тисяч доларів на криптовалютний рахунок. Своє замовлення обвинувачений отримав у другій половині лютого, а 28 лютого звернувся з підробленими документами до коменданта свого підрозділу. Зокрема, він надав "медичний висновок лікарсько-консультативної комісії" про, що його матір з інвалідністю потребує постійного стороннього догляду, однак наміри порушника викрили та відмовилися звільняти його зі служби.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не заперечував, розкаявся та пообіцяв, що більше так не вчинятиме. Військовослужбовця визнали винним в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів й засудили до п 'яти років позбавлення волі, однак замінили це покарання одним роком іспитового строку.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одесі обрали покарання для чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика. За вчинене зловмисник проведе 15 років за ґратами. Крім того, його внесли до Єдиного реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Також ми повідомляли, що в Харкові засудили до дев'яти років позбавлення волі 71-річного чоловіка, який зарізав ножем свою 47-річну дружиною. Причиною вбивства стали ревнощі.