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Военный ушел в СОЧ — какое решение принял суд

7 января 2025 23:33
Катерина Османская - Редактор
Военный ушел в СВЧ - какое решение принял суд
Судебный зал. Фото: Конституционный Суд Украины / Facebook
Катерина Османская - Редактор

Верховный Суд Украины указал, что самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим в условиях военного положения на срок более 10 дней является уголовным правонарушением, а не административным. Мужчина получил соответствующий приговор.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 18 сентября 2023 года.

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Обстоятельства дела 

Военнослужащий 28 сентября 2022 года самовольно оставил позиции воинской части без уважительных причин и уехал домой. 11 октября 2022 года его нашел командир взвода, после чего мужчина добровольно явился в место расположения воинского подразделения.

Суды предыдущих инстанций признали его виновным. Защитник в кассационной жалобе настаивал, что действия осужденного следует квалифицировать как административное правонарушение, поскольку отсутствие длилось восемь суток.

Последующие разбирательства в суде установили, что отсутствие военнослужащего в условиях военного положения превысило 10 дней, что образует состав уголовного преступления, а не административного правонарушения.

Следовательно, мужчина получил лишение свободы на минимальный срок, предусмотренный санкцией ч.5 ст.407 УК Украины, то есть, пять лет.

Напомним, на Львовщине 65-летнего мужчину признали виновным в оправдании войны России против Украины. Он также занимался распространением символики коммунистического тоталитарного режима.

Ранее несовершеннолетнего из Ивано-Франковской области задержали белорусские пограничники, когда он пытался попасть к отцу в Москву. Парень рассказал им о блокпостах ВСУ, после чего его вернули в Украину и судили.

армия военные мобилизация СОЧ судебные решения

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