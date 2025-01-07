Військовий пішов у СЗЧ — яке рішення прийняв суд

Судова зала. Фото: Конституційний Суд України / Facebook

Верховний Суд України вказав, що самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем в умовах воєнного стану на строк понад 10 днів є кримінальним правопорушенням, а не адміністративним. Чоловік отримав відповідний вирок.

Про це йдеться в ухвалі, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень від 18 вересня 2023 року.

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Обставини справи

Військовослужбовець 28 вересня 2022 року самовільно залишив позиції військової частини без поважних причин і поїхав додому. 11 жовтня 2022 року його знайшов командир взводу, після чого чоловік добровільно з’явився у місце розташування військового підрозділу.

Суди попередніх інстанцій визнали його винним. Захисник у касаційній скарзі наполягав, що дії засудженого слід кваліфікувати як адміністративне правопорушення, оскільки відсутність тривала вісім діб.

Подальші розгляди у суді встановили, що відсутність військовослужбовця в умовах воєнного стану перевищила 10 днів, що утворює склад кримінального злочину, а не адміністративного правопорушення.

Відтак чоловік отримав позбавлення волі на мінімальний строк, передбачений санкцією ч.5 ст.407 КК України, тобто, п'ять років.

Нагадаємо, на Львівщині 65-річного чоловіка визнали винним у виправданні війни Росії проти України. Він також займався поширенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Раніше неповнолітнього з Івано-Франківщини затримали білоруські прикордонники, коли він намагався потрапити до батька в Москву. Хлопець розповів їм про блокпости ЗСУ, після чого його повернули в Україну та судили.