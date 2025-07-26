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Главная Мобилизация Военный объяснил, почему многие украинцы избегают мобилизации

Военный объяснил, почему многие украинцы избегают мобилизации

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 17:42
Игорь Швайка объяснил, почему многие украинцы избегают мобилизации и как это решить
Игорь Швайка. Фото: кадр из видео

На сегодняшний день многие украинцы продолжают избегать мобилизации. А около 145 тысяч военных призывного возраста не возвращаются к службе в армии после выхода на пенсию.

В эфире День.LIVE заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка объяснил причины этого.

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По словам военнослужащего, одна из ключевых проблем — это отсутствие достаточного количества информации и понимания людей относительно военной службы.

"Проблема такого количества (военных пенсионеров, которые не служат в армии. — Ред.) в осведомленности. Кажется, что все обо всем знают, но на самом деле, когда я начинаю рассказывать о нюансах военной службы, как попасть и выбрать воинскую часть и специальность, многие люди впервые об этом слышат. Люди понятия не имеют, как прийти на службу. Эти 145 тысяч военных пенсионеров ничем не отличаются. Они не проинформированы о том, что они сегодня нужны, им просто не сказали, что их научат или переучат на другую специальность", — отмечает Швайка.

Чтобы в дальнейшем избежать этой проблемы, военный советует уже с детства начинать рассказывать детям о службе в армии.

"Важно образование. Поэтому нужно формировать это с университета, а еще лучше со школы и детского сада. Сначала на сказках, потом на играх, потом на методичках, а потом на военной подготовке", — добавил Швайка.

Напомним, ранее Сырский доложил Зеленскому о текущей ситуации на фронте.

А также президент присвоил Максиму Казбану высшую госнаграду посмертно.

образование пенсионеры мобилизация война в Украине военная служба
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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