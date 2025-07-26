Ігор Швайка пояснив, чому багато українців уникають мобілізації та як це вирішити

Ігор Швайка. Фото: кадр з відео

На сьогоднішній день багато українців продовжують уникати мобілізації. А близько 145 тисяч військових призивного віку не повертаються до служби у війську після виходу на пенсію.

У ефірі День.LIVE заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка пояснив причини цього.

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За словами військовослужбовця, одна з ключових проблем — це відсутність достатньої кількості інформації та розуміння людей щодо військової служби.

"Проблема такої кількості (військових пенсіонерів, які не служать у війську — ред.) у проінформованості. Здається, що усі про все знають, але насправді, коли я починаю розповідати про нюанси військової служби, як потрапити та обрати військову частину і спеціальність, багато людей вперше про це чують. Люди гадки не мають, як прийти на службу. Ці 145 тисяч військових пенсіонерів нічим не відрізняються. Вони не проінформовані про те, що вони сьогодні потрібні, їм просто не сказали, що їх навчать або перенавчать на іншу спеціальність", — зазначає Швайка.

Щоб у подальшому уникнути цієї проблеми військовий радить вже з малечку починати розповідати дітям про службу в армії.

"Важлива освіта. Тому потрібно формувати це з університету, а ще краще зі школи і дитячого садочка. Спершу на казках, потім на іграх, потім на методичках, а потім на військовій підготовці", — додав Швайка.

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