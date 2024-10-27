Проблема дезертирства в Украине — Асеев призвал к демобилизации

Журналист и бывший пленный Станислав Асеев, который служил в рядах 109-й отдельной бригады ТРО. Фото: Facebook/Stanislav Aseyev

Журналист и бывший пленный Станислав Асеев, который служил в рядах 109-й отдельной бригады территориальной обороны, заявил, что в Украине существует большая проблема с отсутствием демобилизации. Вследствие этого случаются случаи дезертирства.

Об этом Станислав Асеев сказал в интервью Le Monde.

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Асеев отметил, что именно отсутствие демобилизации приводит к увеличению случаев дезертирства.

"Это проблема, которая уже превысила 100 000 человек. У нас огромная армия дезертиров, которые бродят по стране", — сказал Асеев.

По его словам, сейчас существует большая потребность в пополнении армии. Асеев говорит, что многие мужчины боятся быть призванными на фронт и некоторые пытаются нелегально уехать из страны.

"Солдаты не слепые. Они видят, как часть общества уклоняется от мобилизации, видят эти пачки денег на взятки... И опять же, какой выход для них? Дезертирство", — отметил журналист.

Асеев подчеркнул, что украинская власть должна решить вопрос постепенной демобилизации. Он считает справедливым освобождать от службы такое же количество солдат, как и тех, кто призывается в армию.

По словам журналиста, определение четких сроков службы является критически важным даже для пехоты, которым предлагают заключать краткосрочные контракты.

"Если человек идет в пехоту, он знает, что не проживет и трех лет. Пока это бесконечная система, сколько бы человек мы в нее не взяли, они будут демотивированы и неэффективны", — добавил Асеев.

Напомним, во Львове военнослужащий дважды самовольно покидал свою воинскую часть. Суд вынес ему приговор в виде пяти лет лишения свободы.

Также правоохранители задержали военного 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. В конце сентября он публично объявил, что самовольно уходит из части, и теперь он подозревается в дезертирстве.