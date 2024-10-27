Проблема дезертирства в Україні — Асєєв закликав до демобілізації

Журналіст і колишній полонений Станіслав Асєєв, який служив у лавах 109-ї окремої бригади ТРО. Фото: Facebook/Stanislav Aseyev

Журналіст і колишній полонений Станіслав Асєєв, який служив у лавах 109-ї окремої бригади територіальної оборони, заявив, що в Україні існує велика проблема з відсутністю демобілізації. Внаслідок цього трапляються випадки дезертирства.

Про це Станіслав Асєєв сказав в інтерв'ю Le Monde.

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Асєєв зазначив, що саме відсутність демобілізації призводить до збільшення випадків дезертирства.

"Це проблема, яка вже перевищила 100 000 осіб. У нас величезна армія дезертирів, які бродять країною", — сказав Асєєв.

За його словами, зараз існує велика потреба в поповненні армії. Асєєв каже, що багато чоловіків бояться бути призваними на фронт і деякі намагаються нелегально виїхати з країни.

"Солдати не сліпі. Вони бачать, як частина суспільства ухиляється від мобілізації, бачать ці пачки грошей на хабарі... І знову ж таки, який вихід для них? Дезертирство", — зазначив журналіст.

Асєєв наголосив, що українська влада повинна вирішити питання поступової демобілізації. Він вважає справедливим звільняти від служби таку ж кількість солдатів, як і тих, хто призивається до армії.

За словами журналіста, визначення чітких термінів служби є критично важливим навіть для піхоти, яким пропонують укладати короткострокові контракти.

"Якщо людина йде в піхоту, вона знає, що не проживе й трьох років. Поки це нескінченна система, скільки б осіб ми в неї не взяли, вони будуть демотивовані та неефективні", — додав Асєєв.

Нагадаємо, у Львові військовослужбовець двічі самовільно залишав свою військову частину. Суд виніс йому вирок у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також правоохоронці затримали військового 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова. Наприкінці вересня він публічно оголосив, що самовільно йде з частини, і тепер його підозрюють у дезертирстві.