Главный сержант бригады ТрО Игорь Руляк объяснил, как "бусифицированные" проявляют себя на фронте

Военнослужащие ТЦК и СП сажают мужчину в "бусик". Фото иллюстративное: скриншот видео

За месяц военной службы "бусифицированные" уже понимают, что такое армия, и избавляются от страхов. Сейчас среди личного состава 126 ОБр ТрО 30 корпуса морской пехоты ВМС ВСУ 90% гражданских, некоторые из которых до полномасштабного вторжения не имели никакой связи с армией.

Об этом в интервью журналистке ТЅN Алине Турышин сообщил главный сержант этой бригады Игорь Руляк.

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По словам военного, некоторые гражданские за время службы становятся настолько профессиональными бойцами, что с ними в бою более спокойно, чем с теми военными кадрами, которых готовили к полномасштабной войне.

"Война — это наука, как математика, алгебра, физика, химия. И здесь уже все зависит от человека: готов ли он развиваться и быть профессионалом, или готов просто надеть форму, погоны и говорить, что он военный, но не делать ни одного шага навстречу профессионализму", — отметил Игорь Руляк.

По его мнению, понятие "доброволец" является нарративом, потому что добровольно прийти и мобилизоваться могут и контрактники. Статус бойца тоже не имеет значения. Достойно защищать Украину могут и мобилизованные, и профессиональные военные, и контрактники.

"Даже есть у нас такие люди, кого "бусифицировали", но через месяц с ними можно говорить уже на равных. И настолько они наполнились, настолько открыли себе, что такое реально армия, что такое братство. Это одно из крутых достижений нашей бригады. Человек боится по незнанию, и здесь любому человеку пытаются открыть глаза на мир, на то, что происходит, на войну и что можно со всеми страхами справиться", — отметил главный сержант бригады ТрО.

Ранее народный депутат Украины Георгий Мазурашу заявил, что без "бусификации" люди сами приходили бы в ТЦК и СП. Также он считает, что в ТЦК и СП с военнообязанными должны работать профессиональные психологи.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили вопрос "бусификации". Стороны пришли к выводу, что это явление нужно искоренить, и договорились о сотрудничестве.