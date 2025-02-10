Головний сержант бригади ТрО Ігор Руляк пояснив, як "бусифіковані" проявляють себе на фронті

Військовослужбовці ТЦК та СП саджають чоловіка в "бусик". Фото ілюстративне: скриншот відео

За місяць військової служби "бусифіковані" вже розуміють, що таке армія, та позбуваються страхів. Наразі серед особового складу 126 ОБр ТрО 30 корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ 90% цивільних, деякі ж яких до повномасштабного вторгнення не мали жодного зв'язку з армією.

Про це в інтерв'ю журналістці ТSN Аліні Туришин повідомив головний сержант цієї бригади Ігор Руляк.

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За словами військового, деякі цивільні за час служби стають настільки професіональними бійцями, що з ними в бою більш спокійно, ніж із тими військовими кадрами, яких готували до повномасштабної війни.

"Війна — це наука, як математика, алгебра, фізика, хімія. І тут уже все залежить від людини: чи готова вона розвиватися й бути професіоналом, чи готова просто одягнути форму, погони й говорити, що вона військова, але не робити жодного кроку назустріч професіоналізму", — зазначив Ігор Руляк.

На його думку, поняття "доброволець" є наративом, бо добровільно прийти й мобілізуватися можуть і контрактники. Статус бійця теж немає значення. Гідно захищати Україну можуть і мобілізовані, і професійні військові, і контрактники.

"Навіть є в нас такі люди, кого "бусифікували", але за місяць із ними можна говорити вже на рівних. І настільки вони сповнилися, настільки відкрили собі, що таке реально армія, що таке братство. Це одне із крутих досягнень нашої бригади. Людина боїться через незнання, і тут будь-якій людині намагаються відкрити очі на світ, на те, що відбувається, на війну і що можна з усіма страхами впоратися", — наголосив головний сержант бригади ТрО.

Раніше народний депутат України Георгій Мазурашу заявив, що без "бусифікації" люди самі приходили б до ТЦК та СП. Також він вважає, що у ТЦК та СП із військовозобов’язаними мають працювати фахові психологи.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець та міністр оборони України Рустем Умєров обговорили питання "бусифікації". Сторони дійшли висновку, що це явище потрібно викорінити, й домовилися про співпрацю.