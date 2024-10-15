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Военный уехал в отпуск и не вернулся — какое наказание грозит

15 октября 2024 22:01
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный уехал в отпуск и не вернулся - что такое СОЧ, наказание
Военнослужащий в отпуске. Фото иллюстративное: vn.20minut.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Против военнослужащего, не вернувшегося из отпуска в свою воинскую часть, возбудят уголовное дело за самовольное оставление части. Но если он сделал это, находясь за границей, экстрадировать его будет очень тяжело.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Если военнослужащий уехал в отпуск, в частности, заграничный и не вернулся в отведенное время в свою воинскую часть — против него возбудят уголовное дело.

"Согласно части 5 статьи 407 Уголовного кодекса — самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а так же те же действия продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", — объяснил Владислав Дерий.

Депортируют ли невозвращенца в Украину

Вместе с тем, если военный не вернулся из-за границы, его вряд ли можно вернуть на родину.

"Если военный будет иметь действительный загранпаспорт и получит вид на жительство — его не должны депортировать или осуществить экстрадицию, ведь это долгий и сложный процесс", — подчеркнул Дерий.

Напомним, Минобороны отметило, что с начала полномасштабной войны на отдых за границу уехали и не вернулись назад в Украину 46 украинских военных. Такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части.

Добавим, военный юрист объяснил, что влияет на наказание за самовольное оставление части.

ВСУ военные наказание военнослужащие СОЧ

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