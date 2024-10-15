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Військовий поїхав у відпустку та не повернувся — яке покарання загрожує

15 жовтня 2024 22:01
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий поїхав у відпустку та не повернувся - що таке СЗЧ, покарання
Військовослужбовець у відпустці. Фото ілюстративне: vn.20minut.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Проти військовослужбовця, який не повернувся з відпустки у свою військову частину, відкриють кримінальну справу за самовільне залишення частини. Але якщо він зробив це, перебуваючи за кордоном, екстрадіювати його буде дуже важко.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Якщо військовослужбовець поїхав у відпустку, зокрема, закордонну, і не повернувся у відведений час у свою військову частину — проти нього відкриють кримінальну справу.

"Згідно з частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу — самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років", — пояснив Владислав Дерій.

Чи депортують неповерненця до України

Разом з тим, якщо військовий не повернувся з-за кордону, його навряд чи можна повернути на батьківщину.

"Якщо військовий матиме дійсний закордонний паспорт та отримає дозвіл на проживання — його не повинні депортувати або здійснити екстрадицію, адже це довгий та складний процес", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, Міноборони зазначило, що з початку повномасштабної війни на відпочинок за кордон виїхали та не повернулися назад в Україну 46 українських військових. Таких військовослужбовців обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини.

Додамо, військовий юрист пояснив, що саме впливає на покарання за самовільне залишення частини.

ЗСУ військові покарання військовослужбовці СЗЧ

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