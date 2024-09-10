Военный об опыте службы в 3 ОШБр - новости Украины

Роман из 3-й ОШБр. Фото: Скриншот

Третьей штурмовой бригадой ВСУ (3-я ОШБр) руководят опытные командиры, которые ценят и хорошо учат личный состав. Бойцы доверяют друг другу. Мобилизированных через ТЦК и бусики в бригаду не принимают.

Об этом Новини.LIVE рассказал военный Роман из 3-й ОШБр.

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"Нас ценят, хорошо учат, я могу рассчитывать на каждого своего побратима, что он может оказать мне помощь. Из бусиков и других аватаров у нас нет. Мы постоянно тренируемся, постоянно. В общем, в 3-й штурмовой очень много учений. Утро всегда начинается с зарядки, даже йога пару раз была", — рассказал Роман.

Недавно мужчина получил ранение от взрыва вражеского дрона. Больше месяца находится на реабилитации из-за ранения руки. Службу в 3-й ОШБр выбрал самостоятельно.

"Мне оформили все документы, я не бегаю и не парюсь, где мне справку сделать, — все сделали в бригаде. Пишут, куда таблетки доставить, компенсации, если нужно — и в санаторий отправят. Я сам пошел в 3-ю штурмовую и посоветовал бы мужчинам тоже выбрать себе бригаду, где служить", — говорит он.

По словам Романа, лучше мобилизоваться самому, чем ждать повесток от ТЦК.

Напомним, согласно приказу Министерства экономики Украины от 17.02.2023 № 952, в сентябре предприятия, учреждения и организации, имеющие статус критически важных для экономики, могут бронировать своих работников от мобилизации. Военнообязанные сотрудники этих компаний могут получить отсрочку от призыва.