Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военный рассказал о нюансах службы в 3-й ОШБр ВСУ arrow

Военный рассказал о нюансах службы в 3-й ОШБр ВСУ

10 сентября 2024 06:30
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Военный об опыте службы в 3 ОШБр - новости Украины
Роман из 3-й ОШБр. Фото: Скриншот
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Третьей штурмовой бригадой ВСУ (3-я ОШБр) руководят опытные командиры, которые ценят и хорошо учат личный состав. Бойцы доверяют друг другу. Мобилизированных через ТЦК и бусики в бригаду не принимают.

Об этом Новини.LIVE рассказал военный Роман из 3-й ОШБр.

Читайте также:

"Нас ценят, хорошо учат, я могу рассчитывать на каждого своего побратима, что он может оказать мне помощь. Из бусиков и других аватаров у нас нет. Мы постоянно тренируемся, постоянно. В общем, в 3-й штурмовой очень много учений. Утро всегда начинается с зарядки, даже йога пару раз была", — рассказал Роман.

Недавно мужчина получил ранение от взрыва вражеского дрона. Больше месяца находится на реабилитации из-за ранения руки. Службу в 3-й ОШБр выбрал самостоятельно.

"Мне оформили все документы, я не бегаю и не парюсь, где мне справку сделать, — все сделали в бригаде. Пишут, куда таблетки доставить, компенсации, если нужно — и в санаторий отправят. Я сам пошел в 3-ю штурмовую и посоветовал бы мужчинам тоже выбрать себе бригаду, где служить", — говорит он.

По словам Романа, лучше мобилизоваться самому, чем ждать повесток от ТЦК.

Напомним, согласно приказу Министерства экономики Украины от 17.02.2023 № 952, в сентябре предприятия, учреждения и организации, имеющие статус критически важных для экономики, могут бронировать своих работников от мобилизации. Военнообязанные сотрудники этих компаний могут получить отсрочку от призыва.

война ВСУ армия война в Украине 3 ОШБр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:40 Нидерланды предоставили разрешение Украине бить своим оружием по всей территории России

07:30 Может ли ТЦК рассматривать дело уклониста без его участия — ответ юриста

07:24 Очереди на границе Украины — на каких КПП возможны длительные пробки

07:21 Мобилизованный в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП — как его наказал суд

07:01 Клиент ПриватБанка потерял всю зарплату с карты — что говорят в финучреждении

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 Военный рассказал о нюансах службы в 3-й ОШБр ВСУ

06:30 Жена за границей и не платит алименты на ребенка — могут ли мобилизовать мужчину

Эксклюзив

06:23 Чего ожидать Украине, если Трамп станет президентом США, — прогноз Бена Ходжеса

06:10 Доплата в почти тысячу гривен — кто из граждан имеет право на надбавку к пенсии

07:40 Нидерланды предоставили разрешение Украине бить своим оружием по всей территории России

07:30 Может ли ТЦК рассматривать дело уклониста без его участия — ответ юриста

07:24 Очереди на границе Украины — на каких КПП возможны длительные пробки

07:21 Мобилизованный в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП — как его наказал суд

07:01 Клиент ПриватБанка потерял всю зарплату с карты — что говорят в финучреждении

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 Военный рассказал о нюансах службы в 3-й ОШБр ВСУ

06:30 Жена за границей и не платит алименты на ребенка — могут ли мобилизовать мужчину

Эксклюзив

06:23 Чего ожидать Украине, если Трамп станет президентом США, — прогноз Бена Ходжеса

06:10 Доплата в почти тысячу гривен — кто из граждан имеет право на надбавку к пенсии

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

9 сентября 2024

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит