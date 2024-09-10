Військовий про досвід служби у 3 ОШБр - новини України

Роман із 3-ї ОШБр. Фото: Скріншот

Третьою штурмовою бригадою ЗСУ (3-тя ОШБр) керують досвідчені командири, які цінують та добре навчають особовий склад. Бійці довіряють один одному. Мобілізованих через ТЦК та бусики до бригади не приймають.

Про це Новини.LIVE розповів військовий Роман із 3-ї ОШБр.

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"Нас цінують, добре навчають, я можу розраховувати на кожного свого побратима, що він може надати мені допомогу. З бусіків й інших аватарів у нас немає. Ми постійно тренуємось, постійно. Загалом у 3-й штурмовій дуже багато навчань. Ранок завжди починається із зарядки, навіть йога пару разів була", — розповів Роман.

Нещодавно чоловік отримав поранення від вибуху ворожого дрону. Понад місяць перебуває на реабілітації через поранення руки. Службу у 3-й ОШБр вибрав самостійно.

"Мені оформили всі документи, я не бігаю і не парюсь, де мені довідку зробити — все зробили у бригаді. Пишуть, куди таблетки доставити, компенсації, якщо потрібно — і в санаторій відправлять. Я сам пішов у 3-тю штурмову і порадив би чоловікам теж вибрати собі бригаду, де служити", — каже він.

За словами Романа, краще мобілізуватися самому, аніж чекати повісток від ТЦК.

Нагадаємо, згідно з наказом Міністерства економіки України від 17.02.2023 року № 952, у вересні підприємства, установи та організації, що мають статус критично важливих для економіки, можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. Військовозобов'язані співробітники цих компаній мають можливість отримати відстрочку від призову.

