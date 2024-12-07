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Военный рассказал, что будет на фронте, если исчезнет ТЦК

7 декабря 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Евгений Карась объяснил, почему нельзя расформировать ТЦК
Евгений Карась. Фото: скриншот
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине однозначно нужна мобилизация. Это нужно для того, чтобы бойцы Вооруженных сил Украины имели возможность выстоять на фронте.

Об этом в эфире канала LB Live рассказал общественный активист и военнослужащий Евгений Карась.

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Военный объяснил, что если не будет ТЦК, то не будет принудительной мобилизации. Это в свою очередь приведет к тому, что на фронте просто станет очень мало хороших мальчиков, поскольку они погибнут, будут ранены или уйдут в СОЧ.

"И тогда фронт уже гораздо ближе приблизится", — резюмировал он.

Напомним, что по словам военного Николая Любарца, для того, чтобы демобилизовать людей, мобилизация должна быть в два раза больше, чем сейчас. В то же время стоит вопрос не столько смены людей, сколько укомплектования бойцов.

Также мы сообщали, что, по словам адвоката Романа Симутина, в 2025 году могут измениться некоторые правила военного призыва.

Украина мобилизация война в Украине СОЧ фронт ситуация на фронте

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