Євген Карась пояснив, чому не можна розформувати ТЦК

Євген Карась. Фото: скриншот

В Україні однозначно потрібна мобілізація. Це треба для того, щоб бійці Збройних сил України мали змогу вистояти на фронті.

Про це в ефірі каналу LB live розповів громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась.

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Військовий пояснив, що у разі, якщо не буде ТЦК, то не буде примусової мобілізації. Це у свою чергу призведе до того, що на фронті просто стане дуже мало хороших хлопчиків, оскільки вони загинуть, будуть поранені, або підуть у СЗЧ.

"І тоді фронт уже значно ближче наблизиться", — резюмував він.

Нагадаємо, що за словами військового Миколи Любарця, для того, щоб демобілізувати людей, мобілізація повинна бути в два рази більша, ніж зараз. Водночас стоїть питання не стільки зміни людей, скільки укомплектування бійців.

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