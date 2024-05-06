Военный рассказал, сколько пригодных украинцев сейчас находится на фронте

Военный психолог Андрей Козинчук. Фото: facebook.com/andriy.kozinchuk

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал, что в настоящее время на фронте находится около 25-33% "пригодных" украинцев. Однако он не уточнил, имел в виду только свое подразделение или фронтовиков в целом.

Об этом Андрей Козинчук говорил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 мая.

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Козинчук отметил, что его вообще не устраивает система здравоохранения, ведь у военных нет права выбрать лечебное учреждение.

"Здесь вопрос не только в пригодности людей. Меня, например, не устраивает вообще система здравоохранения. У военнослужащего нет права выбрать себе лечебное учреждение. Вопрос, когда ургентно, то есть тебя срочно нужно доставить, понятно, что здесь не до выбора, а потом на восстановлении такой возможности нет", — добавил военный психолог.

Напомним, Козинчук прокомментировал отмену статуса "ограниченно пригодный" в Украине. До 4 февраля такие люди должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Также военный психолог рассказал, как изменились задачи украинской пехоты. По его словам, она стала более мобильной.