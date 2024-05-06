Військовий розповів, скільки придатних українців наразі перебуває на фронті

Військовий психолог Андрій Козінчук. Фото: facebook.com/andriy.kozinchuk

Військовий психолог Андрій Козінчук розповів, що наразі на фронті перебуває близько 25-33% "придатних" українців. Однак він не уточнив, мав на увазі тільки свій підрозділ чи фронтовиків загалом.

Про це Андрій Козінчук говорив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 травня.

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Козінчук зазначив, що його взагалі не влаштовує система охорони здоров'я, адже у військових немає права обрати лікувальний заклад.

"Тут питання не тільки в придатності людей. Мене, наприклад, не влаштовує взагалі система охорони здоров'я. У військовослужбовця немає права обрати собі лікувальний заклад. Питання, коли ургентно, тобто тебе терміново потрібно доставити, зрозуміло, що тут не до вибору, а потім на відновленні такої можливості немає", — додав військовий психолог.

Нагадаємо, Козінчук прокоментував скасування статусу ''обмежено придатний'' в Україні. До 4 лютого такі люди повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Також військовий психолог розповів, як змінилися задачі української піхоти. За його словами, вона стала мобільнішою.