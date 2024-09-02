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Военный заявил о необходимости принудительной мобилизации

2 сентября 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация в Украине — военный заявил, что через войну пройдут все
Военный Максим Скубенко. Фото: Суспільне Мовлення
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Киеве и других регионах Украины люди забыли о войне, что приводит к нехватке добровольцев . В свою очередь, среди призванных также не хватает тех, кто осознает реальность войны, а не только действует по принуждению.

Об этом в интервью "Армия TV", 1 сентября, заявил младший сержант 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и исполнительный директор "VoxUkraine" Максим Скубенко.

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"Слова о том, что "власть провалила мобилизацию" — это издевательство. Никто ничего не проваливал. Вы живете хорошей жизнью именно потому, что власти пытались выдержать этот баланс. Хотите непроваленный план мобилизации? У меня для вас плохие новости: если вы не хотите идти к блокпостам, они придут к вам", — подчеркнул он.

Скубенко считает, что выходом станет "принудительная мобилизация", поскольку обычный рекрутинг не сможет исправить сложившуюся ситуацию. По его мнению, люди, вероятно, предпочтут работу операторов БПЛА, чем службу в пехоте. Однако именно пехотинцев и штурмовиков сейчас больше всего не хватает фронте.

Военный подчеркнул, что если Россия мобилизует миллионы россиян, тогда мы долго не продержимся. Причина в том, что в Украине физически нет столько людей, чтобы остановить врага.

"Если эти люди не появятся, до пары больших городов это "нашествие" добежит", — добавил он.

Также Скубенко отметил, что страх смерти имеет свое положительное значение, поскольку без него бойцы могут перестать реагировать на "звук запущенных снарядов" и не искать укрытия. Главное уметь контролировать свой страх.

По его словам, через войну пройдут все. И чем дальше, тем будет сложнее, поэтому лучше начать "проходить это сейчас, пока не так сложно".

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