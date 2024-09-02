Мобілізація в Україні — військовий заявив, що через війну пройдут всі

Військовий Максим Скубенко. Фото: Суспільне Мовлення

У Києві та інших регіонах України люди забули про війну, що призводить до нестачі добровольців. У свою чергу, серед призваних також бракує тих, хто усвідомлює реальність війни, а не лише діє під примусом.

Про це в інтерв'ю "Армія TV", 1 вересня, заявив молодший сержант 5-ої окремої штурмової Київської бригади та виконавчий директор "VoxUkraine" Максим Скубенко.

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"Слова про те, що "влада провалила мобілізацію" — це знущання. Ніхто нічого не провалював. Ви живете гарним життям саме тому, що влада намагалася витримати цей баланс. Хочете непровалений план мобілізації? У мене для вас погані новини: якщо ви не хочете йти до блокпостів, вони прийдуть до вас", — наголосив він.

Скубенко вважає, що виходом стане "примусова мобілізація", оскільки звичайний рекрутинг не зможе виправити ситуацію яка склалася. На його думку, люди, ймовірно, нададуть перевагу роботі операторами БПЛА, ніж службі в піхоті. Однак саме піхотинців і штурмовиків зараз найбільше не вистачає фронті.

Військовий наголосив, що якщо Росія мобілізує мільйони росіян, тоді ми довго не протримаємось. Причина в тому, що в Україні фізично немає стільки людей, щоб стримати ворога.

"Якщо ці люди не з'являться, до пари великих міст ця "навала" добіжить", — додав він.

Також Скубенко зазначив, що страх смерті має своє позитивне значення, оскільки без нього бійці можуть перестати реагувати на "звук запущених снарядів" і не шукати укриття. Головне вміти контролювати свій страх.

За його словами, через війну пройдуть всі. І чим далі, тим буде складніше, тому краще почати "проходити це зараз, поки не так складно".