Военный раскритиковал мужчин, которые уклоняются от службы в ВСУ

Военные в строю. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Военный 67 отдельной механизированной бригады ВСУ "Явором" раскритиковал уклонистов. Он заявил, что мужчинам, которые обсуждают действия ТЦК и не желают идти на службу, стоит "одеть юбки".

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице 67 ОМБр.

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Что предложил военный

"Возможно я получу в комментариях кучу негатива, но сейчас все обсуждают ТЦК, какие они нехорошие и тому подобное. Я ввел бы закон: те, кто не хотят идти служить, пусть одевают юбки. Вот кто носит юбку, ТЦК тех не трогает", — сказал военный.

Напомним, недавно мы писали, что на Волыни судили польского дальнобойщика, который помогал уклонистам.

Также мы сообщали, что житель Одессы опубликовал в сети видео на котором показал, как он нелегально выехал в Молдову после приказа о мобилизации.