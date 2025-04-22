Військовий розкритикував чоловіків, які ухиляються від служби в ЗСУ

Військовий запропонував ухилянтам надягати спідниці
Військовий 67 окремої механізованої бригади ЗСУ "Явором" розкритикував ухилянтів. Він заявив, що чоловікам, які обговорюють дії ТЦК і не бажають йти на службу, варто "одягнути спідниці".
Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці 67 ОМБр.
Що запропонував військовий
"Можливо я отримаю в коментарях кучу негативу, але зараз всі обговорюють ТЦК, які вони нехороші і тому подібне. Я ввів би закон: ті, хто не хочуть йти служити, нехай одягають спідниці. От хто носить спідницю, ТЦК тих не чіпає", — сказав військовий.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині судили польського далекобійника, який допомагав ухилянтам.
Також ми повідомляли, що житель Одеси опублікував у мережі відео на якому показав, як він нелегально виїхав до Молдови після наказу про мобілізацію.
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