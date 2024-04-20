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Военный ВСУ заявил, что отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских защитников

20 апреля 2024 15:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Военный ВСУ заявил, что отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских защитников
Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинский народный депутат и военнослужащий Егор Фирсов заявил, что нынешняя ситуация, когда военным не предоставляют четкие сроки демобилизации, создает очень плохие сигналы для защитников Украины. Он подчеркнул, что защитникам следует дать гипотетический выбор и обеспечить возможность демобилизации после определенного времени.

Об этом Егор Фирсов заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

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Закон о демобилизации

"Когда военным говорят, что демобилизация будет и нужно ее подождать, а потом говорят, что это невозможно, — это обманутый сигнал. Украинцы любят свободу, мы за нее отдаем жизнь, а свобода — это выбор", — отметил Фирсов.

По словам Фирсова, четкие сроки демобилизации станут дополнительной мотивацией для военных. Он уверен, что многие защитники останутся в Вооруженных Силах, если им предоставить возможность выбора и перспективу демобилизации после определенного срока.

"Людям нужно давать выбор, чтобы они не чувствовали себя рабами. Что одних загнали в армию, и назад пути нет, а другие "косят" от армии, наслаждаясь жизнью в ресторанах. Это очень демотивирует и раскалывает страну, а страну нужно сшивать. Поэтому вопрос демобилизации срочно нужно решить, чтобы четко всем ребятам ответить", – подчеркнул Фирсов.

Ранее народная депутат Инна Совсун в комментарии Новости.LIVE рассказала, при каких условиях возможна демобилизация в Украине.

Также в полку "Азов" заявили, что говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте.

законопроект
народные депутаты
война в Украине
военнообязанные
демобилизация

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