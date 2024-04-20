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Військовий ЗСУ заявив, що відсутність закону про демобілізацію демотивує українських захисників

20 квітня 2024 15:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Військовий ЗСУ заявив, що відсутність закону про демобілізацію демотивує українських захисників
Український військовослужбовець. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Український народний депутат і військовослужбовець Єгор Фірсов заявив , що нинішня ситуація, коли військовим не надають чітких термінів демобілізації, створює дуже погані сигнали для захисників України. Він підкреслив, що захисникам потрібно дати гіпотетичний вибір і забезпечити можливість демобілізації після певного часу.

Про це Єгор Фірсов заявив в ефірі на телеканалі "Еспресо".

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"Коли військовим говорять, що демобілізація буде й треба її почекати, а потім говорять, що це неможливо, — це сигнал, що надурили. Українці люблять свободу, ми за неї віддаємо життя, а свобода — це вибір", — зазначив Фірсов.

За словами Фірсова, чіткі терміни демобілізації стануть додатковою мотивацією для військових. Він переконаний, що багато захисників залишаться у Збройних Силах, якщо їм надати можливість вибору і перспективу демобілізації після певного строку.

"Людям треба давати вибір, щоб вони не відчували себе рабами. Що одних загнали до армії, і назад шляху немає, а інші "косять" від армії, насолоджуючись життям у ресторанах. Це дуже демотивує, і розколює країну, а країну потрібно зшивати. Тому питання демобілізації терміново треба вирішити, щоб чітко всім хлопцям відповісти", — підкреслив Фірсов.

Раніше народна депутатка Інна Совсун в коментарі Новини.LIVE розповіла, за яких умов можлива демобілізація в Україні.

Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.

законопроєкт
народні депутати
війна в Україні
військовозобов'язані
демобілізація

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