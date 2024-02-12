Военнослужащий ВСУ обвинил ТЦК СП в подрыве репутации армии

Призывники 80-й ОДШБ на построении. Фото иллюстративное: Facebook 80-й ОДШБ

Военнослужащий ВСУ и общественный активист Олег Симороз обвинил работников ТЦК СП в подрыве репутации украинской армии. По его словам, армейцы недовольны их поступками, потому что они позорят то, за что воюют украинские защитники.

Об этом он заявил в интервью Новини.LIVE.

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По словам Симороза, украинские армейцы возмущены поступками ТЦК СП, ведь многие их поступки абсолютно противозаконны.

"В основном они работают против того, за что мы боремся. Акцентирую на том, что у Вооруженных сил Украины самый высокий уровень доверия среди населения, а эти персоналии в обратном направлении работают на нашу репутацию", — сказал он.

Симороз также отметил, что мобилизация в Украине вынужденно нужна, однако подходы к ее проведению нужно максимально изменить без нарушения прав человека.

Дополнительно армеец подверг критике отдельные пункты мобилизационного законопроекта, в частности отсутствие социальных гарантий, увольнения из рядов ВСУ, а также мобилизацию полицейских. Мол, воевать смогут только полицейские госслужбы — это лишь 4 тыс. из 100 тыс. правоохранителей, кроме этого среди госслужащих — преимущественно женщины.

Напомним, ранее в Харькове мужчина пытался скрыться от якобы сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Однако те его догнали, а затем избили.

Добавим, новый скандал с работниками ТЦК СП произошел в Одессе: мужчина призывного возраста отказался выходить с военными из маршрутки, ведь ехал на работу.