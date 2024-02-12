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Військовослужбовець ЗСУ звинуватив ТЦК СП у підриві репутації армії

12 лютого 2024 23:28
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Ілля Рябінін
редактор
Військовослужбовець ЗСУ звинуватив ТЦК СП у підриві репутації армії
Призовники 80-ї ОДШБ на шикуванні. Фото ілюстративне: Facebook 80-ї ОДШБ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовець ЗСУ та громадський активіст Олег Симороз звинуватив працівників ТЦК СП у підриві репутації української армії. За його словами, армійці незадоволені їхніми вчинками, бо вони ганьблять те, за що воюють українські захисники. 

Про це він заявив в інтерв'ю Новини.LIVE. 

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За словами Симороза, українські армійці обурені вчинками ТЦК СП, адже чимало їхніх вчинків абсолютно протизаконні.

"Здебільшого вони працюють проти того, за що ми боремось. Акцентую на тому, що у Збройних сил України найвищий рівень довіри серед населення, а ці персоналії у зворотному напрямку працюють на нашу репутацію", — сказав він.

Симороз також наголосив, що мобілізація в Україні вимушено потрібна, однак підходи до її проведення треба максимально змінити, без порушення прав людини. 

Додатково армієць розкритикував окремі пункти мобілізаційного законопроєкту, зокрема відсутність соціальних гарантій, звільнення з лав ЗСУ, а також мобілізацію поліцейських. Мовляв, воювати зможуть лише поліцейські держслужби — це лише 4 тис. зі 100 тис. правоохоронців, крім цього, серед держслужбовців — переважно жінки.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік намагався втекти від нібито співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак ті його наздогнали, а потім побили.

Додамо, новий скандал з працівниками ТЦК СП трапився в Одесі: чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.

ЗСУ
Україна
мобілізація
законопроєкт
ТЦК та СП

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