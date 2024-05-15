Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военнообязанные мужчины уклоняются от официального трудоустройства, — комментарий Гетманцева arrow

Военнообязанные мужчины уклоняются от официального трудоустройства, — комментарий Гетманцева

15 мая 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Рынок труда в Украине и мобилизация: комментарий Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая 2024 года, ничего не меняет для военнообязанных мужчин, которые трудоустроены официально. Ведь сам по себе закон не содержит никаких оснований для того, чтобы каким-то образом стимулировать неофициальную занятость.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также:

"Система учета военнообязанных работает с 1994 года. Для трудоустройства по-прежнему нужен был военный билет или документ, который его заменяет. И вообще мобилизация сама по себе не влияет каким-либо значительным образом на рынок труда. Более решающим фактором является миграция", – заверил Гетманцев.

По его словам, в Украине большой уровень безработицы — около 20%. Однако с другой стороны, сложно найти квалифицированных специалистов даже в крупных городах Украины.

"Попробуйте найти их в Киеве, Днепре или Львове. Бухгалтера попробуйте найти. Даже экскаваторщика. Бизнес говорит, что не может найти экскаваторщика, предлагая зарплату в 4 тыс. долларов. Даже айтишников уже сложно найти", — заверил политик.

По его словам, проблема Украины в том, что квалифицированные работники, знающие, как делать руками и головой, уехали. Эту проблему решить не так просто, это долговременная цель, влекущая за собой образование и переквалификацию.

Напомним, украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года, говорится в исследовании рынка труда, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией.

политики
экономика
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников