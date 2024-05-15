Рынок труда в Украине и мобилизация: комментарий Гетманцева

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая 2024 года, ничего не меняет для военнообязанных мужчин, которые трудоустроены официально. Ведь сам по себе закон не содержит никаких оснований для того, чтобы каким-то образом стимулировать неофициальную занятость.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Система учета военнообязанных работает с 1994 года. Для трудоустройства по-прежнему нужен был военный билет или документ, который его заменяет. И вообще мобилизация сама по себе не влияет каким-либо значительным образом на рынок труда. Более решающим фактором является миграция", – заверил Гетманцев.

По его словам, в Украине большой уровень безработицы — около 20%. Однако с другой стороны, сложно найти квалифицированных специалистов даже в крупных городах Украины.

"Попробуйте найти их в Киеве, Днепре или Львове. Бухгалтера попробуйте найти. Даже экскаваторщика. Бизнес говорит, что не может найти экскаваторщика, предлагая зарплату в 4 тыс. долларов. Даже айтишников уже сложно найти", — заверил политик.

По его словам, проблема Украины в том, что квалифицированные работники, знающие, как делать руками и головой, уехали. Эту проблему решить не так просто, это долговременная цель, влекущая за собой образование и переквалификацию.

Напомним, украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно вырос по сравнению с 55% осенью 2023 года, говорится в исследовании рынка труда, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией.