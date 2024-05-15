Ринок праці в Україні та мобілізація: коментар Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня 2024 року нічого не змінює для військовозобовʼязаних чоловіків, які працевлаштовані офіційно. Адже сам по собі закон не містить жодних підстав для того, аби якимось чином стимулювати неофіційну зайнятість.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Система обліку військовозобов'язаних працює у нас із 1994 року. Для працевлаштування і раніше потрібен був військовий квиток або документ, який його замінює. І взагалі мобілізація сама по собі не впливає якимось значним образом на ринок праці. Більш вирішальним фактором є міграція", — запевнив Гетманцев.

За його словами, в Україні великий рівень безробіття — близько 20%. Однак з іншого боку складно знайти кваліфікованих спеціалістів навіть у великих містах Україні.

"Спробуйте знайти їх у Києві, Дніпрі чи Львові. Бухгалтера спробуйте знайти. Навіть екскаваторника. Бізнес каже, що не може знайти екскаваторника, пропонуючи зарплату у 4 тис доларів. Навіть айтішників вже складно знайти", — запевнив політик.

За його словами, проблема України в тому, що кваліфіковані працівники, які знають, як робити руками і головою, поїхали. Цю проблему вирішити не так просто, це довготривала мета, яка тягне за собою освіту та перекваліфікацію.

Нагадаємо, українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року, говориться у дослідженні ринку праці, проведеному Європейською Бізнес Асоціацією.