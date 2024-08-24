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Военнообязанные могут аннулировать врученную повестку – что для этого нужно

24 августа 2024 19:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кому могут аннулировать повестку
Мужчина вместе с военнослужащим. Фото: facebook.com/lvivobltck
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанным украинцам могут аннулировать уже выданные повестки только в двух случаях. Это возможно только тогда, когда гражданин имеет отсрочку или бронирование.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач в комментарии Military Media Center.

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Горбач заявил, что повестку, которую выдали военнообязанному, можно аннулировать, если тот имеет соответствующие основания для отсрочки или бронирования.

"Неоднократно были случаи, когда повестку вручали лицам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации. Такие украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и представить их во избежание вручения повестки", — отметил Горбач.

Он подчеркнул, что полученную повестку можно аннулировать. По его словам, для этого необходимо лично явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

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