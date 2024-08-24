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Військовозобов'язані можуть анулювати вручену повістку — що для цього потрібно

24 серпня 2024 19:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кому можуть анулювати повістку
Чоловік разом із військовослужбовцем. Фото: facebook.com/lvivobltck
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язаним українцям можуть анулювати вже видані повістки лише у двох випадках. Це можливо лише тоді, коли громадянин має відстрочку або бронювання.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у коментарі для Military Media Center.

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Горбач заявив, що повістку, яку видали військовозобов'язаному можна анулювати, якщо той має відповідні підстави для відстрочки або бронювання.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", — зауважив Горбач.

Він підкреслив, що отриману повістку можна анулювати. За його словами, для цього необхідно особисто з'явитися до ТЦК та СП і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

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мобілізація повістки бронювання війна в Україні військовозобов'язані бойова повістка

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