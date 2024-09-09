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Исключенные с воинского учета — какие документы нужны для выезда за границу

9 сентября 2024 16:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Исключение из военного учета – выезд исключенных из военного учета за границу – документы для исключенных из учета за границу
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане, которые по результатам ВВК были исключены с воинского учета, могут пересекать государственную границу Украины. Для этого они должны иметь справку с ВВК и актуальный военно-учетный документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключенные с воинского учета могут выезжать за границу

В процессе общей мобилизации некоторых военнообязанных граждан после военно-врачебной комиссии могут исключить с воинского учета по состоянию здоровья.

Отвечая матери такого гражданина, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что исключение с воинского учета снимает с лица ряд других ограничений, в частности, запрет на выезд за пределы Украины.

"Если Ваш сын по решению ВВК признан непригодным к прохождению военной службы с исключением из учета, он имеет право на выезд за границу", — подчеркнул адвокат.

Какие документы необходимы для выезда исключенных с учета за пределы Украины

Юрист подчеркнул, что для выезда такого гражданина за границу даже после исключения с воинского учета нужно предоставить на пограничном пункте пропуска соответствующие документы.

Кроме загранпаспорта, это:

  • действующий военно-учетный документ;
  • справка из военно-врачебной комиссии.

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