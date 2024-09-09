Исключение из военного учета – выезд исключенных из военного учета за границу – документы для исключенных из учета за границу

Исключенные с воинского учета — какие документы нужны для выезда за границу
Военнообязанные граждане, которые по результатам ВВК были исключены с воинского учета, могут пересекать государственную границу Украины. Для этого они должны иметь справку с ВВК и актуальный военно-учетный документ.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Исключенные с воинского учета могут выезжать за границу
В процессе общей мобилизации некоторых военнообязанных граждан после военно-врачебной комиссии могут исключить с воинского учета по состоянию здоровья.
Отвечая матери такого гражданина, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что исключение с воинского учета снимает с лица ряд других ограничений, в частности, запрет на выезд за пределы Украины.
"Если Ваш сын по решению ВВК признан непригодным к прохождению военной службы с исключением из учета, он имеет право на выезд за границу", — подчеркнул адвокат.
Какие документы необходимы для выезда исключенных с учета за пределы Украины
Юрист подчеркнул, что для выезда такого гражданина за границу даже после исключения с воинского учета нужно предоставить на пограничном пункте пропуска соответствующие документы.
Кроме загранпаспорта, это:
- действующий военно-учетный документ;
- справка из военно-врачебной комиссии.
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