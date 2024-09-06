Военный учет – необновление данных – ответственность за нарушение военного учета

Оформление военно-учетных документов. Фото: "Всеукраїнський собор"

За нарушение военного учета действующее законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность. Уголовная ответственность наступает только в момент, когда военнообязанный гражданин игнорирует мобилизационную повестку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Ответственность за нарушение военного учета

Согласно действующему законодательству, нарушения военного учета — в частности, не обновление данных — являются нарушениями, которые влекут ответственность как административную, так и уголовную.

Так, если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, его могут оштрафовать, то есть наступает административная ответственность.

Когда открывается уголовное дело

Последствия посредством ответственности уголовной в такой ситуации не предусмотрены.

"Уголовная ответственность по статье 336 УК наступает в случае Вашей неявки по мобилизационному распоряжению", — подчеркнул Юрий Айвазян.

То есть, только после признания гражданина пригодным к военной службе и направлению в его адрес повестки о необходимости прибытия на мобилизационный пункт (обычно это в ТЦК), если гражданин проигнорирует такую повестку — против него могут возбудить уголовное дело.