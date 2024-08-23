Повестка от ТЦК – повестка исключенном из военного учета – повестка снятому с учета – законность повестки

Вручение повестки. Фото: Новини.Pro

Граждане, исключенные из военного учета, не могут быть доставлены в ТЦК и направлены на военно-врачебную комиссию. В отличие от исключенных, снятые с военного учета могут быть возвращены на военный учет, поэтому в определенный момент их можно будет направить на ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Прокопец.

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Сняты и исключены из учета

В Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете в статусе либо призывников, либо военнообязанных.

Часть этих граждан может быть либо снята с военного учета по какой-либо причине и на время, либо окончательно исключена из военного учета.

Кого не могут доставить в ТЦК

В отличие от снятых с военного учета, исключенным из учета не могут вручить повестку, они не могут быть доставлены в ТЦК и направлены на ВВК.

"Все военное законодательство, все требования и процедуры относятся только к призывникам, призывникам, военнообязанным, резервистам и военным.

Лицо, исключенное из военного учета, не относится ни к одной из этих категорий, следовательно, не может быть принудительно доставлено в ТЦК, а тем более отправлено на ВВК", — пояснил Евгений Прокопец.