Повестка от ТЦК – повестка исключенном из военного учета – повестка снятому с учета – законность повестки

Исключен или снят с военного учета — кому могут вручить повестку
Граждане, исключенные из военного учета, не могут быть доставлены в ТЦК и направлены на военно-врачебную комиссию. В отличие от исключенных, снятые с военного учета могут быть возвращены на военный учет, поэтому в определенный момент их можно будет направить на ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Прокопец.
Сняты и исключены из учета
В Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете в статусе либо призывников, либо военнообязанных.
Часть этих граждан может быть либо снята с военного учета по какой-либо причине и на время, либо окончательно исключена из военного учета.
Кого не могут доставить в ТЦК
В отличие от снятых с военного учета, исключенным из учета не могут вручить повестку, они не могут быть доставлены в ТЦК и направлены на ВВК.
"Все военное законодательство, все требования и процедуры относятся только к призывникам, призывникам, военнообязанным, резервистам и военным.
Лицо, исключенное из военного учета, не относится ни к одной из этих категорий, следовательно, не может быть принудительно доставлено в ТЦК, а тем более отправлено на ВВК", — пояснил Евгений Прокопец.
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