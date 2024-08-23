Повістка від ТЦК - повістка виключеному з військового обліку - повістка знятому з обліку - законність повістки

Вручення повістки. Фото: Новини.Pro

Громадяни, виключені з військового обліку, не можуть бути доставлені до ТЦК і направлені на військово-лікарську комісію. На відміну від виключених, зняті з військового обліку можуть бути повернуті на військовий облік, тому у певний момент їх можна буде направити на ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Прокопець.

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Зняті та виключені з обліку

В Україні усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку у статусі або призовників, або військовозобов’язаних.

Частина цих громадян може бути або знята з військового обліку з якоїсь причини та на якийсь час, або остаточно виключена з військового обліку.

Кого не можуть доставити до ТЦК

На відміну від знятих з військового обліку, виключеним з обліку не можуть вручити повістку, вони не можуть бути доставлені до ТЦК та направлені на ВЛК.

"Все військове законодавство, всі вимоги і процедури стосуються лише допризовників, призовників, військовозобов'язаних, резервістів та військових.

Особа, що виключена з військового обліку, не відноситься до жодної з цих категорій, отже не може бути примусово доставлена до ТЦК, а тим більше відправлена на ВЛК", — пояснив Євген Прокопець.